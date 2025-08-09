Semáforo del Dengue: Estas son las etapas que debes reconocer.

El Ministerio de Salud y Asistencia Social sigue haciendo un llamado a la población para aplicar medidas correctas en el hogar para evitar y disminuir la propagación del dengue. Ya que cada acción cuenta, como voltear y elimina cualquier recipiente que acumule agua innecesaria.

Mosquito. Aedes aegypti.

Ya que las picaduras de mosquitos provoca casos de dengue. En ese sentido, las autoridades han comenzado a prepararse con recordatorios a la población y esperan disminuir los enfermos, así como los fallecidos.

Semáforo del Dengue

Junto con los casos de dengue también se reportan enfermos de zika y chikungunya cuyos síntomas son similares y han puesto en alerta al personal de los hospitales tanto privados como públicos.

A continuación, Salud emite una ilustración sencilla para identificar las etapas que provoca el dengue, para que puedas tomar recomendación de cómo tratar la enfermedad en el organismo.

El dengue evoluciona en tres fases:

1.Crítica

2. Febril

3. Recuperación

El llamado hace énfasis de identificar los síntomas y tomar medidas oportunas para salvar vidas.

Si presentas signos de alarma que señala el semáforo del dengue que describe los síntomas de cada etapa, busca atención médica de inmediato.

Semáforo del Dengue. Foto: Ministerio de Salud

