¡No lo ignores! Tu salud mental necesita atención

Hoy más que nunca, es vital reconocer que nuestra salud mental es tan importante como la física. Sentirse abrumado, agotado socialmente o con una constante sensación de ansiedad no es algo que deba ignorarse o minimizarse. Lo que muchos llaman “batería social baja” puede escalar silenciosamente hasta convertirse en ataques de ansiedad o incluso colapsos nerviosos si no se atiende a tiempo.

Millennials y salud mental

Es normal necesitar espacio, descanso y momentos de silencio. Reconocer los primeros signos de agotamiento emocional es un acto de autocuidado, no de debilidad. Aprender a poner límites, hablar de nuestras emociones y buscar ayuda profesional son pasos fundamentales para prevenir crisis que podrían afectar profundamente nuestra calidad de vida.

Paso a paso para acceder gratis a servicios de salud mental en Ecuador. Imagen Referencial (Javi Sanz/Getty Images)

Cuidar tu mente no es opcional: es una necesidad. No esperes a sentir que ya no puedes más para buscar ayuda. Escucha a tu cuerpo, respeta tus necesidades emocionales y recuerda que pedir apoyo es un acto de valentía.