¿Cuánta agua debes beber al día? La respuesta no es tan simple

Seguramente has escuchado que debes beber 2 litros de agua al día, pero la realidad es que no hay una cantidad exacta que funcione para todos. La hidratación depende de factores como tu peso, nivel de actividad, clima y hasta lo que comes.

Los expertos sugieren que los hombres necesitan alrededor de 3.7 litros de agua al día y las mujeres 2.7 litros, pero esto incluye el agua obtenida de alimentos como frutas, verduras y otros líquidos. Si haces ejercicio o vives en un clima caluroso, necesitarás más para compensar la pérdida de líquidos.

Un truco sencillo para saber si estás bien hidratado es el color de tu orina: si es clara o ligeramente amarilla, vas por buen camino; si es oscura, tu cuerpo necesita más agua. También presta atención a señales como fatiga, dolor de cabeza o piel seca, que pueden indicar deshidratación.

Más que obsesionarte con una cantidad exacta, escucha a tu cuerpo y mantente hidratado según tus necesidades. Después de todo, el agua es clave para sentirte bien y rendir al máximo cada día.