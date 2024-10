El spinning es la última opción para las mujeres que quieren bajar de peso

Se sabe que practicar spinning es una opción definitiva para bajar de peso. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que esta creencia puede no ser del todo cierta. ¿Será cierto? Incluso, hay un tipo de entrenamiento mucho más eficaz para conseguir una vida larga y saludable y que las mujeres bajen de peso.

PUBLICIDAD

En ese sentido, se conocieron los datos de una investigación publicada en la Journal of the American College of Cardiology, que analizó los hábitos de más de 400.000 personas a lo largo de 22 años (desde 1997 hasta 2019).

El ejercicio más favorable

El ejercicio que más alarga la vida a las personas es el entrenamiento de fuerza. Este tipo de entrenamiento, que incluye actividades como levantar pesas o ejercicios de resistencia con bandas elásticas, ha demostrado reducir considerablemente la mortalidad en todas las personas que lo practican regularmente. Es el mejor, según este estudio, para bajar de peso.