Jesús en el cine: los actores que lo han interpretado

Esta Semana Santa, dos rostros conocidos se ponen la túnica de Jesús: Oscar Isaac, en la serie animada The King of Kings, y Jonathan Roumie, en la exitosa serie The Chosen. Ambos se suman a una larga tradición de actores que han dado vida al personaje más representado en la historia del cine.

Esta Semana Santa, Oscar Isaac y Jonathan Roumie interpretan a Jesús. ¿Los recuerdas a todos? Aquí algunos de los actores que también lo encarnaron:

Entre los más icónicos está Jim Caviezel, quien dejó una huella imborrable con su interpretación en La Pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson. Robert Powell también se volvió un clásico con Jesús de Nazaret (1977), miniserie que aún se transmite cada Semana Santa. Más atrás en el tiempo, Max von Sydow interpretó al Mesías en La historia más grande jamás contada (1965), y Jeffrey Hunter fue Jesús en Rey de Reyes (1961), uno de los primeros retratos a color.

Cada actor ha ofrecido una visión diferente: desde la solemnidad intensa hasta una humanidad cercana. Lo interesante es cómo, año tras año, nuevas generaciones siguen redescubriendo estas historias a través de nuevas interpretaciones, manteniendo vivo el interés por la figura de Jesús en la pantalla.