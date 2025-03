Nintendo 64: La consola que revolucionó los videojuegos

El Nintendo 64 no fue solo una consola más, fue un antes y un después en la industria de los videojuegos. Lanzada en 1996, marcó el salto definitivo al 3D, redefiniendo la forma en que jugamos y estableciendo estándares que aún siguen vigentes. Su impacto se siente hasta el día de hoy, y aquí te contamos por qué.

PUBLICIDAD

El salto al 3D que lo cambió todo

Antes del Nintendo 64, la mayoría de los juegos seguían usando gráficos en 2D o pseudo-3D. Pero con su innovador hardware y su revolucionario control analógico, la consola permitió un nivel de exploración y libertad nunca visto. Juegos como Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time mostraron cómo debía ser el futuro de los videojuegos en tres dimensiones.

. Imagen Por:

Juegos que marcaron una generación

El catálogo del N64 está lleno de títulos legendarios que dejaron huella en la historia:

• Super Mario 64: El primer juego de plataformas en 3D bien hecho, y aún hoy un referente.

PUBLICIDAD

• The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Considerado uno de los mejores juegos de todos los tiempos, redefinió el género de acción y aventura.

• GoldenEye 007: Demostró que los FPS podían triunfar en consolas y estableció el estándar para los shooters multijugador.

• Mario Kart 64: El rey de los juegos de carreras multijugador, que popularizó el caos y la diversión con amigos.

• Super Smash Bros.: El inicio de una de las franquicias de peleas más queridas de todos los tiempos.

“Mario Kart 64” para N64 (1996) Foto: Nintendo. Imagen Por:

Un control adelantado a su época

El mando del Nintendo 64 fue una de sus mayores innovaciones. Con su diseño peculiar en forma de “M” y el primer stick analógico en una consola, permitió una precisión sin precedentes en el movimiento de los personajes. Además, introdujo la vibración con el Rumble Pak, algo que luego se convirtió en estándar en la industria.

Foto: suministrada. Imagen Por:

Un legado que sigue vivo

A pesar de sus limitaciones con los cartuchos frente a los CD de PlayStation, el impacto del Nintendo 64 fue enorme. Muchas de sus ideas y mecánicas siguen presentes en los juegos modernos, y su catálogo sigue siendo recordado con cariño por los fans.

Nintendo 64 (Unsplash)

¿El mejor de su época?

El Nintendo 64 dejó una huella imborrable en la industria y en la infancia de muchos jugadores.