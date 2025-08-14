Tres heridos en ataque armado en El Trébol, entre ellos habría un agente de la PNC

Un ataque armado ocurrido este miércoles 13 de agosto en un sector cercano de El Trébol, de la Ciudad de Guatemala, dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas habría un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

PUBLICIDAD

Según la información preliminar, el hecho se registró en la Avenida Petapa y 2a calle de la zona 12.

Los heridos fueron atendidos en el lugar por Bomberos Municipales y trasladados a diferentes centros asistenciales.

Las autoridades mantienen un fuerte despliegue en el área para dar con los responsables, mientras se realiza la recolección de evidencias.

El caso está bajo investigación para establecer el motivo del ataque y confirmar si está relacionado con acciones criminales en la zona.