Liberan a 11 guardias retenidos por pandilleros en cárceles de Fraijanes 2 y zona 18

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó sobre la liberación de los 11 guardias del Sistema Penitenciario que habían sido retenidos por un grupo de pandilleros en los centros carcelarios de Fraijanes 2 y el Sector 11 de la zona 18.

PUBLICIDAD

Según el jefe de la cartera, los agentes fueron liberados tras una serie de acciones estratégicas, operativas y jurídicas, las autoridades confirmaron.

Jiménez divulgó la noticia a través de su cuenta de “X”, en un mensaje donde destacó que el orden había sido restablecido en ambos recintos penitenciarios, tras horas de tensión e incertidumbre.

Por otro lado, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios informaron que brindaron atención médica a un guardia de seguridad en el centro Preventivo de la zona 18.