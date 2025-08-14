La historia detrás del fallecimiento de una pareja de influencers

La comunidad de aventureros y seguidores del canal “Toyota World Runners” está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, la pareja canadiense que inspiró a miles con sus viajes en su icónica Toyota Chinook 4x4. El accidente ocurrió el 7 de agosto en un remoto camino forestal cerca de Trout Lake, Columbia Británica, según informaron equipos de rescate locales.

Stacey y Matthew, oriundos de Nanaimo, abandonaron sus trabajos convencionales para dedicarse a explorar el mundo en su vehículo restaurado, documentando sus travesías para más de 200,000 suscriptores. Su último video, publicado días antes del fatal desenlace, mostraba su pasión por los paisajes agrestes de Vancouver Island.

El vehículo, pese a estar equipado para terrenos difíciles, perdió el control y cayó 200 metros por una pendiente, dando múltiples vueltas. Kaslo Search and Rescue (SAR) encontró a Matthew sin vida en el lugar, mientras que Stacey, gravemente herida, falleció poco después de ser trasladada en helicóptero.

“Están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían”, escribió Colleen Tourout, madre de Stacey, en un desgarrador homenaje en redes sociales.