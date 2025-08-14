Hombre que disparó a motorista en zona 14 queda ligado a proceso

El hecho causó conmoción debido a que la víctima era un reconocido tatuador. (Foto: captura video)

Carlos Rolando Rodas Aldana, capturado este martes tras disparar contra un motorista en la zona 14, fue ligado a proceso penal por el delito de homicidio culposo.

La decisión fue tomada por el Juzgado de turno, que además ordenó que el sindicado permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra.

El detenido será trasladado al Preventivo para Varones de la zona 18, donde aguardará el proceso penal en su contra.

Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió luego de una discusión de tránsito entre otros conductores, en la que Rodas habría efectuado un disparo que terminó con la vida de Ángel Emilio Ortíz Arrecis, un motorista ajeno al altercado.

La Fiscalía continuará con las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la responsabilidad penal del acusado.

Su testimonio

Según Rodas, todo comenzó en la 20 calle, cuando se produjo un problema de tránsito.

“Después del acueducto hubo una discusión, yo me bajé (del vehículo) y nos dimos a las manos, únicamente a las manos, con una persona, no sé quién es”, relató.

Afirmó que, al llegar a la esquina, varios motoristas se acercaron a su vehículo.

“Se me empezaron a amontonar los motoristas y había uno que me quería agredir... empezaron a meter la mano para querer sacar mi teléfono y cosas”.

Rodas aseguró que en ese momento sintió que lo agredían y que intentaban meterse a su carro, por lo que decidió disparar.

“Cuando sentí que ya me estaban agrediendo y metiéndose al carro, disparé, pero yo disparé una vez nada más”.

El disparo habría impactado de forma accidental a Ángel Ortiz, quien no estaba involucrado en la discusión inicial y que circulaba por el área en su motocicleta. Ortiz murió en el lugar.

Rodas fue detenido por agentes de Lobos GRIL dentro de un edificio cercano, donde se localizó también el arma y el vehículo utilizados en el hecho que quedó grabado.