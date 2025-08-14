El día que Jimmy Morales minimizó el incendio en el Hogar Seguro

En el 2017 el mandatario declaró en CNN sobre el caso. (Foto: Captura video)

Un video del exmandatario Jimmy Morales hablando del caso Hogar Seguro se ha viralizado en redes, a pocas horas de una sentencia por el incendio que dejó 41 niñas y adolescentes muertas en el 2017.

Luego de que un tribunal emitiera sentencia contra varias personas por el incendio y ordenara iniciar investigaciones contra Morales, las imágenes de la entrevista se hacen virales.

En medio de las múltiples denuncias de estos hogares, el entonces presidente Jimmy Morales fue cuestionado por el periodista Fernando del Rincón en una entrevista para CNN.

Durante la conversación, Del Rincón le preguntó directamente qué haría su gobierno ante esas denuncias y, en particular, frente a la tragedia del Hogar Seguro. Morales respondió de manera breve y sin entrar en detalles, señalando que era el Ministerio Público el encargado de resolver el caso, evitando asumir responsabilidad o anunciar acciones concretas desde el Ejecutivo.

Hoy, ocho años después, la jueza que dictó sentencia contra seis acusados del caso ha ordenado al MP investigar al exmandatario por su posible participación.