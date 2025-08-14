El agujero de ozono se reduce gracias a la cooperación global

Investigaciones recientes de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han confirmado que el agujero en la capa de ozono se está reduciendo. Este logro es el resultado directo de la prohibición de los clorofluorocarbonos (CFC), lo que demuestra que las acciones humanas y las políticas ambientales globales tienen un impacto positivo y medible en la protección del planeta.

La capa de ozono, un escudo natural vital que nos protege de la radiación ultravioleta del sol, se encuentra a una altitud de 15 a 50 kilómetros. Su deterioro, descubierto en la década de 1970 y causado por los CFC, llevó a la creación del Protocolo de Montreal en 1987. Este acuerdo internacional estableció la eliminación progresiva de estas sustancias dañinas.

Capa de ozono Foto: Web

Según Susan Solomon, una destacada química atmosférica del MIT, por primera vez se tienen pruebas cuantitativas que vinculan directamente la recuperación del ozono con la reducción de los CFC. A pesar de que en 2016 ya se había observado una disminución del agujero de ozono de 4 millones de kilómetros cuadrados en comparación con el año 2000, no se podía asegurar si era un efecto de la prohibición o de la variabilidad natural del clima.

Para resolver esta incógnita, los investigadores utilizaron un método innovador llamado “huella digital”, que permite aislar la influencia de diferentes factores. Peidong Wang, autor principal del estudio, explicó que crearon simulaciones de mundos paralelos para comparar escenarios con y sin CFC, y así identificar la contribución específica de su reducción. El análisis de los datos satelitales desde 2005 hasta la actualidad permitió confirmar con un 95% de confianza que la mejora del ozono es el resultado de la regulación internacional.

Si esta tendencia continúa, la científica Solomon es optimista y predice que el agujero de ozono sobre la Antártida podría desaparecer para el año 2035.