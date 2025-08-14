Capturado por muerte de Ángel Ortiz declara que disparó “solo una vez” tras sentirse agredido

Carlos Rolando Rodas Aldana, de 49 años, capturado por la muerte del tatuador Ángel Emilio Ortiz Arrecis en la zona 14, dio su versión de los hechos ante medios de comunicación al momento de su traslado.

Según Rodas, todo comenzó en la 20 calle, cuando se produjo un problema de tránsito.

“Después del acueducto hubo una discusión, yo me bajé (del vehículo) y nos dimos a las manos, únicamente a las manos, con una persona, no sé quién es”, relató.

Afirmó que, al llegar a la esquina, varios motoristas se acercaron a su vehículo.

“Se me empezaron a amontonar los motoristas y había uno que me quería agredir... empezaron a meter la mano para querer sacar mi teléfono y cosas”.

Rodas aseguró que en ese momento sintió que lo agredían y que intentaban meterse a su carro, por lo que decidió disparar.

“Cuando sentí que ya me estaban agrediendo y metiéndose al carro, disparé, pero yo disparé una vez nada más”.

El disparo habría impactado de forma accidental a Ángel Ortiz, quien no estaba involucrado en la discusión inicial y que circulaba por el área en su motocicleta. Ortiz murió en el lugar.

Rodas fue detenido por agentes de Lobos GRIL dentro de un edificio cercano, donde se localizó también el arma y el vehículo utilizados en el hecho que quedó grabado.