Cantante mexicano se dirigía a hacerle un homenaje a su papá y es asesinado a balazos

Un violento ataque truncó la carrera del joven cantante Guadaña Jr., quien fue asesinado a balazos la noche del domingo en las inmediaciones del 14vo Rock Sano Fest, en Cuautitlán, Estado de México. El artista, hijo del fallecido vocalista de Banda Bostik, David Lerma “Guadaña”, se preparaba para homenajear a su padre cuando fue alcanzado por los disparos.

El incidente obligó a la cancelación inmediata del evento y al desalojo del Centro de Espectáculos Cuautitlán, lugar que más tarde confirmó el deceso a través de un comunicado en Facebook: “Lamentamos profundamente lo ocurrido fuera de nuestras instalaciones, acompañamos en su dolor a los familiares de Guadaña Jr.”

Guadaña Jr., quien buscaba continuar el legado musical de su padre —fallecido en mayo de este año—, no logró concretar su presentación. Las autoridades investigan el móvil del crimen, que se suma a la ola de violencia que afecta a artistas en México. Hasta el momento, no se han reportado detenidos.