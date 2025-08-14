BCIE aprueba 60 millones de dólares destinados a financiar mipymes y vivienda en Guatemala

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una línea de crédito a Guatemala por 60 millones de dólares al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) destinado a impulsar la inclusión financiera, el desarrollo productivo y la equidad de género, con un enfoque en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), especialmente aquellas lideradas por mujeres, así como en la vivienda social y sectores estratégicos.

PUBLICIDAD

Se estima que los recursos beneficiarán a 125 empresas y 1,157 personas, preservando y generando más de 9,000 empleos en el país, destacó la entidad bancaria de la región. La operación destinará el 17% de los fondos a productos financieros diseñados para mujeres emprendedoras, ofreciendo tasas competitivas, plazos accesibles y acompañamiento técnico mediante capacitaciones y asesorías.

Mensaje

Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE, destacó que esta iniciativa fortalece la bancarización, el acceso a vivienda y el apoyo a sectores productivos, alineándose con los objetivos de desarrollo económico y equidad de género en la región.

Esta línea de crédito se enmarca en la Estrategia Institucional 2025-2029 del BCIE, que prioriza el fortalecimiento de las MIPYMES, la atracción de inversiones y la generación de empleo como pilares para la prosperidad en Centroamérica. Además, contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (industria e innovación) y ODS 17 (alianzas para el desarrollo).