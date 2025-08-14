Así serán las honras fúnebres de Ángel Ortiz, fallecido en zona 14

Familiares y amigos se preparan para despedir a Ángel Emilio Ortiz Arrecis, de 26 años, quien murió el 12 de agosto de 2025 en la zona 14 de la Ciudad de Guatemala, víctima de un disparo durante una discusión de tránsito en la que él no participaba.

El velorio se llevará a cabo este miércoles 13 de agosto a partir de las 9:00 a.m. en Capillas Las Flores, Avenida Las Américas 3-70, zona 13. El sepelio está programado para el jueves 14 de agosto a las 9:00 a.m., hacia el Cementerio de Las Flores.

Esquela El joven será velado este miércoles. (Foto: captura de pantalla)

Ortiz, tatuador de profesión, había dejado a su novia en el trabajo minutos antes del incidente y transitaba en su motocicleta cuando quedó en medio de un altercado entre otro motorista y un automovilista, que derivó en disparos.

Ángel El joven era un reconocido tatuador. (Foto: Publinews)

El presunto responsable, Carlos Rolando Rodas Aldana, fue capturado horas después por agentes de Lobos GRIL dentro del edificio Europlaza. El arma y el vehículo implicados quedaron a disposición del Ministerio Público.