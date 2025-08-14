Allanamiento en Joyabaj, Quiché, revela presunta guarida de pandilleros del Barrio 18

El inmueble presuntamente es utilizado como guarida de pandilleros del Barrio 18. Foto: PNC

Tras una operación coordinada por las fuerzas de seguridad, este miércoles 13 de agosto, se realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en el municipio de Joyabaj, Quiché, el cual presuntamente era utilizado como guarida por integrantes de la pandilla Barrio 18.

Durante la diligencia, las autoridades reportaron el secuestro de diversos objetos de valor y posible evidencia criminal.

Entre lo incautado se encuentra una pistola, un rifle, Q176,300 en efectivo, tres motocicletas y tres teléfonos celulares.

El operativo forma parte de una serie de acciones orientadas a desarticular estructuras criminales que operan en el área.