Video: Queda grabado ataque armado contra motorista fallecido en zona 14

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que, tras una discusión en el tráfico, el conductor de un vehículo desenfundó su arma y disparó contra un motorista en la 2a calle y 8a avenida de la zona 14.

En las imágenes del video compartido por Integral 14, se observa cómo se originó la pelea en la 6ta. avenida y primera calle, luego que un vehículo de color blanco y el conductor de una moto detuvieran su marcha para intercambiar golpes y palabras.

Tras la pelea, el conductor del vehículo se retira y se enfila para seguir con su marcha sobre la 2da. calle y 6ta. avenida.

Al momento de llegar a la esquina para cruzar, ambos conductores vuelven a intercambiar palabras, y en ese momento, el conductor del vehículo blanco desenfunda su arma y dispara, el motorista y otro que pasaba en el lugar fueron alcanzados por las balas, uno de ellos falleció en el lugar.

La víctima fue identificada como Ángel Emilio Ortíz Arrecis, de 27 años, quién antes del incidente armado había ido a dejar a su novia al trabajo.

