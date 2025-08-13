VIDEO. Momento en que supuesto sicario se accidenta tras disparar contra un hombre en zona 5

Una cámara de seguridad grabó el momento en que el supuesto sicario y atacante de un hombre en el bulevar La Asunción, zona 5, se terminó accidentando cuando intentaba huir de la escena.

En la grabación difundida por la página “GuateBajoFuego”, se pudo observar el momento en que el supuesto atacante que viajaba en una motocicleta se subió a la banqueta y chocó contra la pared de una vivienda.

Tras el impacto, el hombre salió disparado. El hombre fue auxiliado y quedó bajo custodia policial.

El hecho ocurrió esta mañana de martes 12 de agosto.

Mira aquí el momento:

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó a Publinews que en la escena fue localizada un arma, un celular y un radio.

El ataque armado

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que en la colonia Jardines de la Asunción de la zona en mención, un hombre murió luego de haber sido atacado a balazos.

Ni la identidad del fallecido ni la del supuesto sicario han sido reveladas.