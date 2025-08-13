VIDEO. Hombre intenta montar un toro en Colombia y el resultado fue mortal

Un trágico accidente en las fiestas patronales de Fundación, Magdalena, cobró la vida de un hombre identificado Yovanis Márquez, experimentado participante de corralejas, al intentar saltar sobre un toro este fin de semana. El suceso reavivó el debate sobre la prohibición de espectáculos taurinos en el país.

Márquez, conocido por su habilidad para esquivar toros en eventos anteriores, cometió un error de cálculo durante su arriesgado salto. Aunque inicialmente se levantó tras la cornada y pretendió retirarse caminando, colapsó segundos después producto de una grave herida en el cuello que le causó una hemorragia fatal.

Pese al fatal desenlace, las festividades continuaron según lo programado, generando críticas de organizaciones animalistas. La Plataforma Alto recordó que Colombia ya aprobó en 2023 la ley ‘No Más Olé’, que prohíbe corridas de toros, y exigió extender la prohibición a las corralejas: “No a las regulaciones”, señalaron en redes sociales.

Las corralejas, distintivas de la región Caribe, difieren de las corridas tradicionales al permitir la participación del público en el ruedo. Este incidente ocurre cuando varios municipios buscan adaptar sus festejos a la nueva legislación taurina, manteniendo el debate entre la preservación cultural y los riesgos para participantes y animales.