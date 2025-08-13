VIDEO. Captan la brutal colisión de avionetas en Estados Unidos

Un accidente aéreo ocurrió este lunes en el aeropuerto de Kalispell, Montana (EE.UU.), cuando una avioneta que aterrizaba colisionó contra otra aeronave que se encontraba estacionada en la pista de rodaje, según reportaron autoridades locales.

PUBLICIDAD

El impacto provocó un incendio que consumió completamente ambas aeronaves. De los cuatro ocupantes que lograron salir de los aviones siniestrados, dos resultaron con heridas menores y recibieron atención médica en el lugar.

Jay Hagen, jefe del Departamento de Bomberos de Kalispell, confirmó que el accidente ocurrió durante la maniobra de aterrizaje de una de las aeronaves. Al lugar acudieron equipos de emergencia, bomberos, policías locales y agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Flathead.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas del siniestro, que afortunadamente no dejó víctimas mortales.