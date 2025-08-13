Motín en dos centros carcelarios dejan heridos y guardias retenidos

El Ministerio de Gobernación confirmó este martes por la mañana dos motines en simultáneos en el preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2.

Tras el amotinamiento en zona 18, un guardia y un reo resultaron heridos, ambos fueron trasladados a un centros asistencial.

En tanto, en el centro carcelario Fraijanes 2, al menos ocho guardas de seguridad del Sistema Penitenciario (SP) son retenidos hasta el momento por los reos.

Esta situación se dio a conocer a través de un video que circula en redes sociales, donde los privados de libertad exponen a las autoridades sus peticiones.

Según el audiovisual, una de las exigencias, es que sus máximos líderes sean trasladados nuevamente desde la cárcel de máxima seguridad Renovación I.

Ante la situación, el SP y la PNC coordinan una mesa técnica donde se encuentran analizando las medidas de seguridad para retomar el control de dichos centros carcelarios.

