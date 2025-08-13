Momento en que fotógrafo guatemalteco se encuentra con el actor Julián Gil

El guatemalteco presumió su encuentro con el actor Julián Gil. (Foto: JulioJulajuj)

A través de sus redes sociales, el fotógrafo guatemalteco Julio Julajuj, conocido como “Julio_nyc1″ y que radica en Estados Unidos, presumió su encuentro con el actor Julián Gil.

En la grabación, mostró a Gil caminando en una calle de California, Estados Unidos.

Tras el encuentro, el guatemalteco le mencionó a Julián que lo veía en telenovelas.

Sin embargo, el actor le respondió a Julio que también admiraba el trabajo que hacía como fotógrafo.

Luego de una emotiva conversación, Julián Gil fue fotografiado.

No es la primera vez que el fotógrafo guatemalteco se encuentra con celebridades en Estados Unidos y las retrata.

El guatemalteco acumula miles de reproducciones en sus videos difundidos por TikTok.