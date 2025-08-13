Ministro de Gobernación: “Separar a los líderes y darles uniformes generó inconformidad entre los reos”

El reo y guardia heridos, fueron trasladados al Hospital Roosevelt y el IGSS, respectivamente. Foto: Archivo.

Según el funcionario, el pasado domingo se tomaron algunas medidas en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes II, y señaló que se está investigando si hay relación entre estos hechos.

Según el funcionario, los líderes de las pandillas 18 y Salvatrucha, expresaron su inconformidad porque se separó a los líderes de las pandillas, se les dieron informes y se les negó el acceso a recibir encomiendas, entre otras disposiciones de seguridad.

“Los reos exigen que sus máximos líderes regresen de Renovación I, a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal”, señaló el funcionario.

Por otra parte, el titular de la cartera confirmó que 6 guardias permanecen como rehenes y que los casos no han escalado a violencia extrema, mientras se trabaja en mantener el orden en ambos penales.

Por otra parte, aseguró que el ataque a un camión de bebidas y otros eventos registrados hoy, podrían coincidir con la estrategia de los privados de libertad, pero que es algo que se está investigando.

Reo y guardia heridos, permanecen en centros asistenciales

Al respecto, César Mateo, vocero de la PNC, dio a conocer que el reo herido, fue identificado como Eleazar Lima, del sector 11, del preventivo de la zona 18, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt. En el caso del agente del sistema penitenciario, permanece delicado, pero estable, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de la zona 6.

Señaló también que equipos de esa institución retomaron el control en ambos centros de privación de libertad y lograron quitarle las armas a los amotinados.

Por ello, señaló también trabajan en resguardar el orden, según los protocolos de actuación en este tipo de hechos.

