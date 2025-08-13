Lobos Gril persiguen y capturan a conductor que asesinó a motorista en zona 14

El hecho se registró la mañana de este martes 12 de agosto. (Foto: Ilustrativa/Google Maps)

Las autoridades guatemaltecas detuvieron este martes al presunto responsable de atacar a balazos a un motorista en la zona 14.

Agentes del Grupo de Reacción Inmediata Lobos GRIL de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron a Publinews la detención de Carlos Rolando Rodas Aldana, de 49 años, señalado como el presunto responsable del ataque armado.

La aprehensión ocurrió en el interior del edificio Europlaza, ubicado en la 5a avenida 5-45, zona 14, luego de que las cámaras de Monitoreo Integral 14 detectaran el ingreso del vehículo en el que huyó tras el hecho: un automóvil blanco, línea Corolla, placas P 878GYR, detallaron los agentes al medio.

Según el reporte policial, los elementos de seguridad pública coordinaron con el gerente del edificio para ingresar y detener al sospechoso. En el sótano se localizó el vehículo y el arma de fuego presuntamente utilizada en el ataque.

Rodas Aldana, originario y residente en la colonia Santa Ana, zona 5, fue identificado como técnico en sistemas. El caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del crimen que se habría registrado tras una discusión.