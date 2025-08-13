ICE arresta a guatemalteco ilegal sindicado de abuso sexual contra menor en Rhode Island

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) informó este martes 12 de agosto que, oficiales arrestaron a un guatemalteco ilegal acusado de delitos sexuales contra una menor de Rhode Island.

“Este nacional guatemalteco ha ignorado las leyes de inmigración de Estados Unidos y ha sido acusado de delitos contra un niño de Rhode Island”, dijo el director de la oficina de campo de ERO Boston, Todd M. Lyons.

Según la información compartida por el ICE, la captura se llevó a cabo por el despacho de Boston de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), luego que el Departamento de Policía de Portsmouth ignorara una orden de detención de ICE y lo liberara nuevamente a la comunidad.

El guatemalteco ingresó ilegalmente a Estados Unidos en una fecha y lugar desconocidos sin haber sido inspeccionado, y fue admitido y puesto en libertad condicional por un funcionario de inmigración, informó el ICE.

En tanto, oficiales de la policía en Providence, Rhode Island, arrestaron al ciudadano guatemalteco en marzo de 2023 y lo acusaron de abuso sexual de menores.

Poco después de su arresto, ERO Boston presentó una orden de retención migratoria contra el ciudadano guatemalteco ante el Instituto Correccional de Adultos en Cranston, Rhode Island, donde él estaba siendo detenido.

La instalación ignoró la orden de retención de ICE y lo liberó en abril de 2023 por orden del Tribunal del Sexto Distrito de Providence.

Ahora el acusado permanecerá bajo la custodia de ICE a la espera de procedimientos de remoción ante un juez federal de inmigración con la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia.