Guatemaltecos se despiden de la canícula y más lluvias se aproximan

La canícula 2025 está llegando a su fin y se acerca la segunda temporada de lluvias. (Foto: Pixabay)

La temporada de la canícula en Guatemala estará llegando a su fin a partir de la primera quincena de agosto, según detalló el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

En este 2025, la canícula tuvo variaciones debido al impacto de algunas lluvias y paso de ondas del este.

Además, a partir de este martes 12 de agosto, las lluvias se intensificarán y habrá inestabilidad en el Pacífico.

La segunda temporada de lluvias se extiende hasta septiembre, octubre y noviembre.

También se prevé amenaza directa e indirecta de dos sistemas tropicales.