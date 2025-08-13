Guatemaltecos se despiden de la canícula y más lluvias se aproximan

LEE: Canícula en Guatemala iniciará en estas fechas
PUBLICIDAD
La temporada de la canícula en Guatemala estará llegando a su fin a partir de la primera quincena de agosto, según detalló el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
En este 2025, la canícula tuvo variaciones debido al impacto de algunas lluvias y paso de ondas del este.
Además, a partir de este martes 12 de agosto, las lluvias se intensificarán y habrá inestabilidad en el Pacífico.
La segunda temporada de lluvias se extiende hasta septiembre, octubre y noviembre.
También se prevé amenaza directa e indirecta de dos sistemas tropicales.