Gobierno reconoce el “histórico” fallo en el caso Hogar Seguro

El Gobierno de Bernardo Arévalo emitió un comunicado en el que resalta la sentencia como un avance para alcanzar la justicia.

El Gobierno de Guatemala compartió un comunicado en sus diferentes canales digitales en relación a recién sentencia dictada este 12 de agosto por la jueza Ingrid Cifuentes en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El fallo determinó culpables a seis personas acusados por la muerte de 41 adolescentes y lesiones contra 15 más durante el incidente dentro de un aula en el que se encontraban encerradas.

Según el comunicado, las condenas, marcan un antes y un después para que, el Estado garantice los derechos de la niñez y la adolescencia guatemalteca.

En ese sentido, tras haberse dictado sentencia de entre 6 y 25 años, el Gobierno de Arévalo hizo hincapié en que reconoce la importancia de este fallo y la lucha de las víctimas y sus familias para alcanzar la justicia.

Además resalta que la protección a las niñas, niños y adolescentes es prioridad nacional. Por lo que, se indicó que hacen patente la voluntad del gobierno por trabajar incansablemente para desarraigar la violencia y transformar el aparato institucional para su cuidado y atención.

Por último resalta que, Guatemala da un pequeño paso, aunque insuficiente, da paso hacia la justicia.

