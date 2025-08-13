Gobierno reconoce el “histórico” fallo en el caso Hogar Seguro

El Gobierno de Guatemala compartió un comunicado en sus diferentes canales digitales en relación a recién sentencia dictada este 12 de agosto por la jueza Ingrid Cifuentes en el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

El fallo determinó culpables a seis personas acusados por la muerte de 41 adolescentes y lesiones contra 15 más durante el incidente dentro de un aula en el que se encontraban encerradas.

Según el comunicado, las condenas, marcan un antes y un después para que, el Estado garantice los derechos de la niñez y la adolescencia guatemalteca.

En ese sentido, tras haberse dictado sentencia de entre 6 y 25 años, el Gobierno de Arévalo hizo hincapié en que reconoce la importancia de este fallo y la lucha de las víctimas y sus familias para alcanzar la justicia.

Además resalta que la protección a las niñas, niños y adolescentes es prioridad nacional. Por lo que, se indicó que hacen patente la voluntad del gobierno por trabajar incansablemente para desarraigar la violencia y transformar el aparato institucional para su cuidado y atención.

Por último resalta que, Guatemala da un pequeño paso, aunque insuficiente, da paso hacia la justicia.

