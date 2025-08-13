Francisco Jiménez confirma motines en zona 18 y Fraijanes 2 por reubicación de líderes criminales

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que este martes 12 de agosto que los motines simultáneos en el Sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y en Fraijanes 2, se debe a pandilleros que exigen que sus máximos líderes sean trasladados nuevamente desde la cárcel de máxima seguridad Renovación I hacia los penales donde antes ejercían su poder criminal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Jiménez, los reclusos retuvieron con violencia a guardias del Sistema Penitenciario que se negaron a ceder ante las amenazas. El funcionario fue enfático en que no habrá negociaciones con los líderes pandilleros:

“El Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes. Lo más fácil sería negociar, como lo hicieron las administraciones anteriores. Y eso no va a pasar”, sentenció.

Jiménez recordó que los líderes criminales, aislados en Renovación I, ya habían intentado amotinarse y corromper el sistema penitenciario, pero fueron devueltos al orden y reubicados en máxima reclusión, sin privilegios ni concesiones.

El ministro advirtió que la seguridad y la paz de los guatemaltecos está “por encima de cualquier amenaza” de estos grupos criminales, y reiteró que el control estatal en las cárceles se mantendrá firme.