Cámara grabó el accidente de un motorista en la Aguilar Batres

Los Bomberos Municipales informaron sobre el accidente la mañana del lunes 11 de agosto. (Foto: CBM)

Un video de cámaras de vigilancia reveló cómo ocurrió el accidente que la mañana del lunes 11 de agosto dejó sin vida a un motorista en la Calzada Aguilar Batres y 36 calle, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa que el motorista circulaba entre los carriles cuando, por causas aún no determinadas, pierde el control y cae justo en el momento en que pasaba un camión, lo que provocó que fuera atropellado y muriera en el lugar.

El hecho provocó congestionamiento vehicular en el sector mientras cuerpos de socorro y autoridades realizaban las diligencias correspondientes.

Este caso ha generado debate en redes sociales sobre la seguridad vial y los riesgos de transitar entre carriles en vías de alto tráfico como la Aguilar Batres.