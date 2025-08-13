Arévalo se comunica con diputado de Vamos que sufrió atentado

El presidente de Guatemala expresó este martes 12 de agosto sus condolencias y solidaridad al diputado Juan Ramón Rivas, del partido Vamos, quien fue víctima de un ataque armado en la zona 2 durante la madrugada.

PUBLICIDAD

En el hecho, un integrante de su equipo de seguridad perdió la vida.

En una publicación en sus redes sociales, el mandatario aseguró que tuvo comunicación directa con el legislador y reconió que el país atraviesa acciones de criminales.

“Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad. Le expresé mis condolencias y solidaridad”, indicó el mandatario.

En su mensaje, el presidente señaló que Guatemala enfrenta acciones y amenazas de grupos criminales cuyo poder, dijo, se ha visto diezmado por las acciones de Gobierno.

“A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad”, enfatizó.

El ataque contra Rivas fue el primero de tres hechos armados registrados este lunes en la capital, que incluyeron el asesinato de un piloto de camión en la Calzada Atanasio Tzúl y un ataque en zona 14 que dejó a otra persona fallecida.