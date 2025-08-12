VIDEOS. Cocodrilo de más de 1 metro deambulaba cerca de varias casas en Petén y así fue el rescate

Los Bomberos Voluntarios rescataron un cocodrilo que rondaba en un barrio de Petén. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Esta mañana de lunes 11 de agosto, vecinos del barrio La Ermita, San Benito, Petén, reportaron el avistamiento de un cocodrilo.

PUBLICIDAD

Según confirmaron los Bomberos Voluntarios, llegaron al sector donde vecinos señalaron haber visto el reptil para atraparlo y rescatarlo.

El cocodrilo es de aproximadamente 1.5 metros, indicaron los bomberos.

Foto: Bomberos Voluntarios.

Vecinos del sector señalaron que estaban atemorizados, ya que este rondaba en las calles y muy cerca de una escuela.

La especie fue colocada en una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) y llevada a la estación de bomberos, donde será entregada a las instituciones correspondientes para su liberación en su hábitat natural.

En una grabación se pudo observar el momento exacto de la intervención de los paramédicos, quienes utilizaron una soga para atarlo y poderlo atrapar y, de esa forma, evitar un ataque.

PUBLICIDAD

Esto dijo el Conap sobre el cocodrilo

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) confirmó a Publinews que el cocodrilo se les fue entregado y está bajo su resguardo. Además, está recibiendo atención en el Centro de Rescate ARCAS.

La institución también explicó que el ejemplar no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, está siendo evaluado y recibiendo atención en le Centro de Rescate ARCAS.

Posteriormente, será reubicado en áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera Maya.