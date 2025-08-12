Video: Queda grabado el múltiple accidente de tránsito en Ruta al Atlántico

El tráiler colisionó con varios vehículos tras perder el control del volante. Foto: RRSS

La cámara de seguridad grabó el momento exacto en que el tráiler que pierde el control del volante colisiona con vehículos livianos y un camión recolector en kilómetro 10.5 de la Ruta al Atlántico.

Según informó, Amilcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, el incidente de tránsito se suscitó en tramo hacia suroccidente.

Los vehículos involucrados fueron 2 camiones, 3 automóviles, 1 tráiler y un 1 picop.

Según reportes de Bomberos Municipales, 4 personas fueron auxiliadas en el lugar, mientras otras 6 personas son trasladadas a un centro asistencial.