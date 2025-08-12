Noticias

Video: Queda grabado el múltiple accidente de tránsito en Ruta al Atlántico

Los vehículos involucrados fueron 2 camiones, 3 automóviles, 1 tráiler y un 1 picop.

El tráiler colisionó con varios vehículos tras perder el control del volante. Foto: RRSS
Por Publinews

La cámara de seguridad grabó el momento exacto en que el tráiler que pierde el control del volante colisiona con vehículos livianos y un camión recolector en kilómetro 10.5 de la Ruta al Atlántico.

Según informó, Amilcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, el incidente de tránsito se suscitó en tramo hacia suroccidente.

Según reportes de Bomberos Municipales, 4 personas fueron auxiliadas en el lugar, mientras otras 6 personas son trasladadas a un centro asistencial.

