Video: Así quedaron los vehículos involucrados en fuerte accidente en Ruta al Atlántico

El cuerpo de Bomberos Municipales informaron sobre un accidente de tránsito donde varios vehículos particulares y de transporte pesado fueron involucrados, el hecho se suscitó en el kilómetro 10.5 ruta al Atlántico.

PUBLICIDAD

Los paramédicos informaron que preliminarmente, seis personas presentan golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que, fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito (PMT) el transporte pesado perdió el control y colisionó contra 6 vehículos.

Además informaron que la circulación en el sector es lenta, debido a que solo hay un carril habilitado en ambos sentidos, por lo que, recomiendan utilizar vías alternas.