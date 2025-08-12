Video: Así fue expulsado Berner García de la Escuela de Psicología tras no poder asumir como director

García habría sido nombrado director y los inconformes afirman que debe haber elecciones. Foto: RRSS

El abogado Berner García fue expulsado por estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), tras ser nombrado por el Consejo Superior Universitario (CSU) como director.

Manifestaciones Estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la USAC manifestaron su rechazo a la reciente designación de las autoridades de esa unidad. Foto: Berenice Sil

La incomodidad de los estudiantes se originó, luego que no se convocará a las elecciones estudiantiles correspondientes, para determinar a las autoridades y asumir dicho puesto.

En tanto, este desacuerdo, desató tensión en el edificio de Escuela de Psicología, y entre pancartas e insignias de rechazo, expulsaron al abogado García y bloquearon la posibilidad de que asumiera el cargo.

Ante está situación y después de varias horas, García decidió retirarse desde la dirección de la referida escuela, afirmando que no estaba cometiendo ninguna ilegalidad, ya que fue notificado por las autoridades y designado como director por el Consejo.