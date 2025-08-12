¿Te interesa adoptar a una mascota en custodia temporal?

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) extendió través de sus redes sociales la invitación a quien este interesado en adoptar a una mascota en custodia temporal.

La institución compartió las fotos de los perritos que buscan un hogar temporal, además también informó sobre los requisitos para cumplir con el proceso a través de la Unidad de Bienestar Animal.

El MAGA expresó que, con la ayuda y compromiso, “construiremos juntos un futuro con menos abandono y más amor”.

Si deseas saber más sobre el proceso también puedes abocarte a través del teléfono 1557 en la extensión 7070.