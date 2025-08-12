Presidente de Colombia sale en defensa de Nicolás Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró este domingo que cualquier operación militar no autorizada contra Venezuela sería considerada una agresión contra toda Latinoamérica y el Caribe. Sus declaraciones se producen después de que Estados Unidos amenazara con desplegar sus fuerzas armadas contra el narcotráfico en la región y aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, escribió Petro en X, enfatizando la unidad histórica entre Colombia y Venezuela: “Somos el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”. Además, calificó la medida estadounidense como “una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad”.

Sobre la recompensa anunciada por la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, el mandatario colombiano cuestionó su efectividad: “No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”.

El gobierno venezolano respondió con firmeza, calificando la recompensa como “la cortina de humo más ridícula”. El canciller Yván Gil denunció en Telegram que se trata de un “circo mediático” para complacer a la oposición venezolana, mientras su país “desmonta tramas terroristas orquestadas desde EE.UU., la dignidad de nuestra patria no está en venta”, sentenció.

Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tachó la medida de “fantasiosa, ilegal y desesperada”, comparándola con un “wéstern hollywoodense” y acusando a EE.UU. de violar el derecho internacional y la autodeterminación de los pueblos.