Presidente Arévalo condena la violencia política en Colombia tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció a través de un mensaje en su cuenta de X para condenar la violencia política en Colombia, luego de confirmarse la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay.

En su publicación, el mandatario guatemalteco expresó: “Cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia. La violencia política no debe tener lugar en nuestros países. Envío mis condolencias a la familia de @MiguelUribeT, y al pueblo de Colombia.”

El suceso

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, de 39 años, se produjo a causa de las heridas que sufrió durante un atentado en su contra.

El político, que pertenecía al partido Centro Democrático, recibió varios disparos en un acto de campaña en Bogotá, lo que lo mantuvo hospitalizado en estado grave por varias semanas antes de su deceso.

El ataque contra Uribe Turbay ha sido descrito como el magnicidio más grave en Colombia en más de tres décadas y ha desatado una ola de indignación y preocupación a nivel regional.

El mensaje del presidente Arévalo se suma a las reacciones internacionales que piden el cese de la violencia como método político y la defensa de los procesos democráticos.