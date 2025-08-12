Partido de fútbol en Cobán termina en disparos

Un hecho de violencia empañó la jornada deportiva en el Paseo Candelaria, Cobán, Alta Verapaz, cuando un jugador, tras perder un encuentro con su equipo, realizó disparos al aire para intimidar al resto de presentes.

PUBLICIDAD

Posteriormente el hombre agredió físicamente a un integrante del equipo contrario, lo que causó indignación.

Testigos relataron que, al finalizar el partido, el jugador mostró una actitud agresiva, primero efectuando las detonaciones y luego abalanzándose sobre su rival para golpearlo.

Las autoridades locales no han confirmado si el responsable fue detenido, pero se informó que se abrirá una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Este incidente ha generado rechazo entre vecinos y aficionados, quienes condenan la violencia en eventos deportivos amateur en la localidad.