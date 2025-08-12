Mujer fue a denunciar a su novio por violencia y terminó arrestada por ser extorsionista

La mujer fue capturada en una estación de la PNC cuando interponía una denuncia contra su novio. (Foto: ilustrativa-Shutterstock)

Una mujer identificada como Ana “N”, de 28 años, fue capturada en la subestación de Canalitos, zona 24, luego de acercarse a presentar una denuncia contra su expareja; así lo detalló la Policía Nacional Civil (PNC) a Publinews.

La PNC detalló que este lunes 11 de agosto, la mujer interpuso una denuncia contra su pareja por el delito de agresión

Sin embargo, cuando realizaron una verificación en la base de datos, constataron que tenía pendiente una orden de captura con fecha 1 de abril de 2022 por el delito de extorsión.