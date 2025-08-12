Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia

En un hecho estremecedor que sacude Colombia,el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto luego de las 2 de la madrugada, tras ser víctima de un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente deBogotá.

El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cerca de las 5:00 p.m., cuando hablaba en un costado, delante de un árbol en el Parque “El Golfito”, ubicado en la carrera 82 con calle 22.

El senador, de 39 años, fue atacado por un adolescente de apenas 14 años, que desde muy cercale disparó a la cabezay en la pierna, dos proyectiles le ingresaron en el cráneo y otro en el muslo izquierdo.

El lunes 16 de junio fue sometido a una cirugía de urgencia por la presencia de sangrado intracraneal, por lo que su condición pasó a ser “extremadamente crítica caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control”.

El día del atentado, gracias a la rapidez con la que apareció una ambulancia fue trasladado primero a la Clínica Medicentro en Engativá y luego remitido a la Fundación Santa Fe de Bogotá, en donde fue sometido a complejas cirugías neuroquirúrgicas y vasculares.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, su estado desde el primer momento fue crítico; el informe oficial indicó que el pronóstico era reservado y que su condición continuó deteriorándose antes de confirmarse su fallecimiento.

Finalmente se confirmó su deceso este lunes 11 de agosto.

En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo lamentó el hecho y envió sus condolencias a los familiares.