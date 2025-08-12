Justicia para Xiomara: Cámara de seguridad capta el momento de un brutal ataque a joven de 19 años

Un brutal acto de violencia contra una mujer de 19 años en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, ha conmocionado a Colombia. El hecho, ocurrido en el sector de Los Tubos, quedó registrado en un video que muestra cómo un hombre, completamente desnudo, arrastra del cabello a la víctima y la lanza por unas escaleras dentro de una vivienda.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, se observa que el agresor golpea previamente a la joven mientras ambos están vestidos, aparentemente después de que ella se negara a subir a la casa. Esto ha levantado sospechas de un posible intento de abuso sexual, lo cual está siendo investigado por las autoridades.

La Policía del Valle del Cauca confirmó que el caso está en investigación y desmintió la circulación de un panfleto falso en redes que supuestamente ofrecía una recompensa por el agresor. “La Policía Nacional no ha emitido ningún documento implicando a un presunto responsable. Estamos trabajando para capturar al autor de este acto violento”, declaró la coronel Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la policía en el departamento.

La víctima, se recupera de sus heridas en su hogar. Mientras tanto, organizaciones de derechos de las mujeres han alzado la voz para exigir justicia y medidas urgentes que eviten la impunidad en casos de violencia de género.

Advertencia: Las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad del lector, se recomienda discreción.