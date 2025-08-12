Incautan reloj Rolex valorado en más de Q63 mil en operativo en Pavón

Reloj estaría valorado en más de Q. 63,900. Foto: PNC

Un reloj de lujo, marca Rolex, fue incautado durante un operativo realizado en la entrada del Centro de Orientación Femenino (COF), conocido como Pavón, en el municipio de Fraijanes, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

PUBLICIDAD

El hallazgo se produjo cuando policías alumnos del curso de docencia policial interceptaron a Óscar “N”, de 47 años, quien salía de visitar a un privado de libertad.

Durante la inspección, las autoridades localizaron varias prendas de vestir, así como una caja verde con un reloj Rolex en su interior.

La pieza, adornada con piedras multicolores, estaría valorada en más de Q63,900, según un documento POS a nombre de Hong Kong LTD también encontrado en la caja.

Además del reloj, se incautó una base de tarjeta SIM, lo que hace presumir a las autoridades que el chip correspondiente podría estar dentro de uno de los centros carcelarios.