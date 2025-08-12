Greta Thunberg no se rinde y anuncia que llevará otro barco con ayuda humanitaria a Gaza

La activista climática Greta Thunberg anunció este domingo que el próximo 31 de agosto zarpará desde España una nueva flotilla con destino a la Franja de Gaza, en un esfuerzo por entregar ayuda humanitaria y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La iniciativa, coordinada con otras embarcaciones que partirán desde Túnez y diversos puertos internacionales el 4 de septiembre, busca ser la acción más grande hasta la fecha contra el cerco marítimo a Gaza, vigente desde 2007.

“Lanzamos el mayor intento de romper el asedio ilegal israelí sobre Gaza con decenas de barcos que navegan desde España”, declaró Thunberg en su cuenta de Instagram, donde apareció junto a otros activistas pro-palestinos. La campaña, organizada bajo el nombre Flotilla de la Libertad, incluirá manifestaciones simultáneas en más de 44 países para exigir el fin de lo que califican como una “crisis humanitaria deliberada”.

No es la primera vez que Thunberg participa en este tipo de misiones. En junio, el barco Madleen, en el que viajaba junto a otros 11 activistas, fue interceptado por el Ejército israelí antes de llegar a Gaza. Cuatro ocupantes, incluida la sueca, aceptaron la deportación, mientras otros ocho fueron detenidos. Abogados denunciaron que la intervención violó el derecho internacional.

Otro barco de la flotilla, el Handala, fue abordado el 27 de julio a 115 km de Gaza. Según la eurodiputada Emma Fourreau, quien iba a bordo, la tripulación tiró sus teléfonos al mar antes de la intervención israelí. La carga, compuesta por leche en polvo, pañales y medicamentos, fue confiscada pese a su carácter humanitario.

Organismos como la ONU han alertado sobre la escasez crítica de alimentos y medicinas en Gaza, agravada por las restricciones israelíes. Israel justifica el bloqueo como una medida de seguridad para evitar el ingreso de armas, pero organizaciones humanitarias lo acusan de colectivizar el castigo a la población civil.