Fallece popular influencer de OnlyFans a sus 24 años

La modelo y actriz de cine para adultos Lina Bina, famosa en redes sociales como Miss John Dough, ha fallecido a los 24 años debido a complicaciones de salud derivadas de un coágulo de sangre en el corazón y el cuello. Su repentina muerte conmocionó a sus más de 200,000 seguidores en TikTok e Instagram, quienes notaron su ausencia en redes antes de que la trágica noticia fuera confirmada el 5 de agosto por el forense del condado de Polk, Florida.

La noticia se hizo aún más dolorosa cuando su hermana, Moni, reveló los detalles del fallecimiento a World Star Hip Hop, expresando su incredulidad y dolor: “Por complicaciones causadas por un coágulo de sangre… No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”. Su hermano, Miguel Santiago, también compartió un emotivo mensaje: “Es tan trágico, tan increíble. Mantengan a su familia cerca porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean”.