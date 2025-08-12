Estudiantes de Psicología de la Usac irrumpen sesión y denuncian al CSU

En videos que circulan en redes sociales se observa el momento de la protesta. (Foto: CUM/Facebook)

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) manifestaron su rechazo a la reciente designación de las autoridades de esa unidad, debido a que denuncian irregularidades.

En imágenes que circulan en redes sociales se observa el momento de la protesta, ya que según los estudiantes, el nuevo director fue impuesto sin realizar elecciones ni consultar a la comunidad universitaria.

De acuerdo con los inconformes, la designación se realizó este por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de manera ilegitima, ya que el nuevo Consejo Directivo fue conformado con personas ajenas a la carrera, lo que consideran una vulneración directa a los principios de democracia, transparencia y autonomía universitaria.

Los colectivos estudiantiles y académicos advirtieron que esta acción representa un grave retroceso para la vida democrática de la USAC, y aseguraron que mantendrán acciones de protesta para exigir que se respete el proceso electivo interno y la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no se han pronunciado de manera oficial sobre las acusaciones.