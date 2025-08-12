Emily Padilla ganó la primera medalla de oro para Guatemala en Juegos Panamericanos Junior

La tiradora Emily Padilla, se consagró líder en el evento de skeet, en tiro con armas de caza, en los Juegos Panamericanos de Asunción, Paraguay. Foto: CDAG.

Emily Padilla obtuvo la primera medalla de oro para Guatemala, en el inicio de los Juegos Panamericanos que se celebran en Asunción, Paraguay. La abanderada de la delegación guatemalteca lideró la competición en el evento de skeet, en tiro con armas de caza.

La tiradora se convirtió en la primera medallista de oro para Guatemala en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, tras su triunfo en la prueba de skeet femenino del tiro deportivo.

Según informó la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), La competencia comenzó con la ronda clasificatoria, en la que la tiradora guatemalteca demostró su precisión al romper 109 platos en cinco series: 24, 23, 23, 21 y 18.

Asimismo, la atleta guatemalteca, María Isabel Soto, también destacó al sumar 91 platos y se colocó en quinto lugar en la final.

Deporte. Emily Padilla es la abanderada de la delegación guatemalteca que participa en las justas. Foto: CDAG.

Clasifica a Panamericanos de Lima 2027

Padilla se impuso con un total de 42 aciertos en la final celebrada este domingo 10 de agosto en el Polígono del Comité Olímpico Paraguayo. Además, consiguió su clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

En las justas, que se desarrollarán entre el 9 y 23 de agosto en tierras sudamericanas, se espera la participación de más de 4000 deportistas de 41 países en la competencia, que no solo ofrece una plataforma para los jóvenes, sino también la oportunidad de clasificar para los Juegos Panamericanos de 2027.

La delegación de Guatemala está conformada por 122 atletas juveniles.

