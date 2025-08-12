El próximo movimiento de Donald Trump: Desplegar la Guardia Nacional y eliminar problemas de indigencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la toma de control federal del Departamento de Policía Metropolitana de Washington y el despliegue de la Guardia Nacional en la capital del país, argumentando la necesidad de “restablecer el orden”.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump declaró: “Estoy invocando oficialmente la sección 740 de la Ley de Autogobierno del Distrito de Columbia y poniendo al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo control federal directo”. El mandatario justificó la medida afirmando que “algo está fuera de control, pero lo vamos a poner bajo control muy rápido, como hicimos en la frontera sur”.

La Ley de Autogobierno de 1973 permite al presidente asumir el control de la policía local por 48 horas en casos de emergencia, con posibilidad de extensión mediante notificación al Congreso. Trump anunció su intención de prolongar la intervención más allá del período inicial: “Haré las notificaciones correspondientes al Congreso y a la alcaldesa”.

El presidente también ordenó el despliegue de la Guardia Nacional, asegurando que se les permitirá “hacer su trabajo correctamente” para restablecer la seguridad pública. Prometió una “presencia abrumadora” de agentes federales con amplias facultades: “Tendrán autoridad para hacer lo que les dé la gana”, advirtiendo que esta medida podría extenderse a otras ciudades.

Acompañado por altos funcionarios, Trump anunció además planes para abordar problemas de indigencia y deterioro urbano en la capital, declarando: “Tenemos barrios marginales aquí. Los vamos a eliminar. Sé que no es políticamente correcto”.