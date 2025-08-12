¿El Ministerio Público investiga el estatus actual de Raíces?

El diputado independiente Samuel Pérez se pronunció tras circular que el Ministerio Público había solicitado información al Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre el estatus actual de Raíces.

“Raíces” es el partido político que impulsan varios integrantes del extinto partido político Movimiento Semilla, y se encuentra en el estatus de ser un comité pro formación.

Según la información que compartió el diputado, el TSE ha respondido ante la solicitud del MP que aún están revisando su minuta. En tanto, el diputado expresó en su cuenta de “X”:

“Estamos apenas en el primer paso para constituir Raíces y ya nos tiene pánico el MP y los enemigos de Guatemala. No nos van a detener”.

Publinews consultó al Ministerio Público sobre el tema, sin embargo, al cierre de esta nota no se recibió información.