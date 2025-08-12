“El Chapo” consigue permiso para reunirse con su nuevo abogado en prisión de alta seguridad

El gobierno de Estados Unidos autorizó a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, reunirse con su nuevo abogado, Israel José Encionosa, en el penal federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. La autorización se dio tras una solicitud presentada por el exlíder del Cártel de Sinaloa.

La confirmación llegó a través de un oficio fechado este lunes 11 de agosto de 2025, dirigido al juez federal Brian Cogan, responsable del caso contra Guzmán Loera, informó el periodista Ariel Moutsatsos de N+.

Esta medida se produce luego de que la semana pasada el juez Cogan rechazara la petición inicial del narcotraficante para comunicarse con su nuevo abogado, argumentando que la solicitud estaba fuera de su jurisdicción.

Juez sede a petición de El Chapo

La decisión se da después de que Guzmán Loera enviara una carta escrita de su puño y letra en la que expresó su molestia porque en la prisión de Colorado no le permitían comunicarse ni reunirse con su defensor. Ante ello, el juez sugirió al acusado agotar el proceso de solicitud directamente con el Buró de Prisiones.

Actualmente, “El Chapo” está recluido en ADX Florence, considerada la cárcel más segura de Estados Unidos.

Guzmán Loera fue extraditado de México a Estados Unidos en enero de 2017 para enfrentar cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y homicidio.